Богатырева говорит, что интеграция в ЕС - не самоцель

В рамках подготовки усиленного соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом состоялась встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ с делегацией Европарламента во главе с руководителем фракции Европейской народной партии – Европейских демократов Жозефом ДОЛЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата СНБО, в ходе встречи собеседники оценили новое качество партнерства между Украиной и Евросоюзом, которое основывается на интенсификации переговорного процесса, усилении рыночных реформ и гармонизации системы законодательства в Украине к требованиям Европейского Союза.

Секретарь СНБО Украины выразила убеждение, что новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС, включительно с созданием зоны свободной торговли, должно заложить основу для такой модели дальнейших отношений с Евросоюзом, которая будет предусматривать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины. „Я убеждена, что в сентябре этого года, во время председательства Франции в ЕС, Украина получит новый ассоциированный статус, который ускорит движение нашего государства к членству в Евросоюзе”, - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Со своей стороны члены делегации Европарламента высоко оценили эффективную политику Президента и правительства Украины по вступлению в ВТО и обсудили расширение сотрудничества в рамках этого мирового экономического клуба.

Руководитель фракции Европейской народной партии – Европейских демократов Ж.ДОЛЬ отметил значительные усилия, предпринятые властью Украины для интенсификации диалога в обществе о форме коллективной безопасности государства после Бухарестского саммита, и отметил прогресс Украины на пути к заседанию глав МИД стран-членов Альянса в декабре 2008 года, что является особо важным накануне визита в Киев делегации Североатлантического совета во главе с Генеральным секретарем НАТО и работы комиссии Украина-НАТО.

Р.БОГАТЫРЕВА выразила надежду, что представители нации в Европарламенте активно применят волю своих избирателей в поддержку перспектив Украины стать членом ЕС: „Мы не рассматриваем этот процесс как самоцель. Для нас это стратегический исторический проект украинской нации по реализации извечного стремления украинского народа - разделять судьбу всех европейцев и посильно способствовать перестройке общего европейского дома”.

Во время встречи стороны также высоко оценили активизацию межпарламентского взаимодействия и особую роль Европарламента в контексте признания открытости ЕС для Украины.