Довгий просит прекратить корриду и сосредоточиться на работе

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что первым отказывается употреблять в Киевсовете слова "оппозиция" и "большинство".

«Выборы закончились, потому я рекомендую вместо того, чтобы нагнетать страсти и искать подвохи там, где их нет, сосредоточиться на работе», - сказал О.ДОВГИЙ в интервью УНИАН.

«Возможно, это не так интересно, поскольку хозяйственная работа монотонна и кропотлива. Она требует системного подхода, - заметил он. – Киевский горсовет прошлого созыва иногда напоминал корриду, но противостояние никоим образом не решало хозяйственных проблем. Я бы хотел, чтобы мы перевернули страницу и начали работать».

По словам секретаря Киевсовета, те, кто строил свою кампанию «на чистом популизме, на давно заезженных и никому не интересных словах типа «дерибан», «тюрьмы», не нашли у избирателя отклика».

В то же время, комментируя тезис, что многие рассматривали выборы в столицы как плацдарм для будущей всеукраинской кампании, секретарь О.ДОВГИЙ отметил: «Я не хочу рассматривать возможность толкования Киева как какого-то плацдарма. Киевляне – это очень интеллигентные и образованные люди, которые смогут дать адекватную оценку действиям каждого политика. Киевлян нельзя обмануть. Те, кто пытался это сделать, получили соответствующую оценку».

О.ДОВГИЙ также отметил, что использование слова «оппозиция» относительно работы хозяйственного органа, каковым является Киевсовет, - первый шаг к последующему напряжению.

«Потому я первым отказываюсь публично употреблять такие слова, как оппозиция и большинство. Единственная позиция в хозяйственных вопросах, на которую мы должны ориентироваться, это – мнение общества, - убежден он. - Если мнение общества отличается от виденья власти, мы должны это слышать и немедленно реагировать. В случае, если проект решения не противоречит интересам общества, бессмысленно было бы его не поддерживать».

«Я сделаю все, чтобы мнение каждого депутата и фракции было максимально учтено. Если, например, Блок Виталия Кличко будет иметь по одному человеку в комиссии, то тогда они в своей фракции смогут профессионально обсуждать каждый проект решения. Потому что во время прошлой каденции депутаты отдельных фракций были представлены лишь в двух комиссиях. От этого страдало качество решений. Соответственно, отсутствовало понимание важности этих решений для киевлян», - отметил О.ДОВГИЙ.