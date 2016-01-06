Суд в Гааге рассмотрит иск Коломойского к России

Об этом в среду, 6 января, сообщает Lenta.ru по информации Reuters.

Истцами выступают Коломойский и компания-эксплуатант ООО «Аэропорт Бельбек». Претензии касаются пассажирского терминала в севастопольском аэропорту Бельбек, на управление которым, как утверждает предприниматель, у него есть права до 2020 года. Заявители утверждают, что Россия нарушила двусторонний договор об инвестициях с Украиной.

Сумму исковых требований суд не назвал, однако ранее называлась цифра в 15 миллионов долларов. Иск был подан Коломойским около года назад, еще в бытность его губернатором Днепропетровской области.

Согласно сообщению гаагского суда, позиция Москвы заключается в том, что инстанция не обладает юрисдикцией для рассмотрения данного иска, и в слушаниях, которые традиционно проходят за закрытыми дверями, представители России участвовать не собираются.