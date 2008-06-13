В Крыму задержали мэра Алушты с заместителями
14:50, 13 июня 2008Политика
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Луценко сообщит подробности
Сегодня в Крыму был задержан мэр Алушты Владимир ЩЕРБИНА, его заместители, а также депутаты Алуштинского городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня в ходе брифинга в Симферополе.
Министр не уточнил, на каком основании проводилось задержание, а также количество задержанных.
При этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что задержание произошло 20 минут назад.
Он также отметил, что в ближайшее время в Симферополь привезут оперативную съемку, и тогда он сможет рассказать о подробностях данного задержания.
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