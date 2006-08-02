Президент проводит консультации с юристами
20:40, 02 августа 2006Политика
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Время обращения будет сообщено
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит консультации с юристами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам у стен Секретариата Президента пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.
«Сейчас Президент проводит консультации с юристами. Он должен принять непростое, судьбоносное решение», - сказала она.
И.ГЕРАЩЕНКО также опровергла сообщения некоторых СМИ о том, что обращение Президента Украины к украинскому народу состоится в 23.30, и отметила, что пока время обращения не известно, а пресс-служба Президента сообщит о нем, только что оно будет определено.
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