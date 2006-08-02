На досрочные выборы “Наша Украина” пойдет одним блоком с БЮТ

Народный депутат из "Нашей Украины" Давид ЖВАНИЯ заявляет, что в случае проведения досрочных парламентских выборов политическая сила, которую он представляет, скорее всего, пойдет одним блоком с БЮТ.

Об этом, как сообщает“Украинская правда”, Д.ЖВАНИЯ сказал журналистам.

"Переговоры об этом ведутся давно, когда стало понятно, что начался парламентский кризис", - сказал он.

При этом он добавил: "Мы пойдем единым списком, чтобы была победа и этот блок набрал большинство мандатов".

Д.ЖВАНИЯ также допустил, что первым номером этого списка может стать Виктор ЮЩЕНКО или Юлия ТИМОШЕНКО.

По словам Д.ЖВАНИИ, после выступления председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА на экстренном заседании парламента стало очевидно, что будут досрочные выборы.