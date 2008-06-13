Назван лучший город для жизни на Земле

Столица Дании - Копенгаген - признана лучшим городом Земли для жизни. Для получения "высокого титула" во внимание принимались несколько параметров – от возможности купить бокал хорошего вина в час ночи, до качества архитектуры и количества кинотеатров. Исследование проводилось британским журналом Monocle.

Monocle высоко оценил компактную планировку города, удобную транспортную систему, рестораны, и особенно заинтересованность в охране окружающей среды. Последняя характеристика и "подняла" город на первое место со второго, которое он занимал в прошлогоднем рейтинге.

"Наше планета становится все более урбанизированной. Радикальные инициативы в деле спасения экологии должны быть сбалансированными. Например, запрещение автомобильного движения в городе может творить чудеса, но в тоже время может погубить торговлю, - считает главный редактор журнала Тайлер Брюль (Tyler Brule). – Девелоперские проекты, приносящие городу деньги, заставляют уезжать людей, которые и делали город живым и привлекательным".

Также Копенгаген получил звание "мировой столицы дизайна" – такого развития дизайнерской мысли исследователи не видели нигде в мире с 50-60-х годов прошлого века. Звание деловой столицы мира получил Мадрид, после того как избавился от имиджа столицы бюрократов. По мнению журнала, полуденная сиеста делает его прекрасным местом для работы.

Самым космополитичным городом признан Париж - не в последнюю очередь стараниями его прогрессивного мэра Бертрана Деланоэ (Bertrand Delanoe), в частности включившего велосипедистов в схему городского движения.

Берлину досталась слава самого "культурного" города мира, а японскому Фукуока (Fukuoka)- пальмовая ветвь лучшего города для шоппинга.

Всего же двадцатка "лучших городов мира для жизни" распределилась следующим образом: Копенгаген, Мюнхен ,Токио, Цюрих, Хельсинки, Вена, Стокгольм, Ванкувер, Мельбурн, Париж, Сидней, Гонолулу, Мадрид, Берлин, Барселона, Монреаль, Фукуока, Амстердам, Миннеаполис, Киото. А вот традиционные Нью-Йорк и Лондон в двадцатку лучших городов на земле не вошли.

Лента.ру