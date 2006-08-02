Президент имеет право и полномочия на роспуск парламента

Президент при отсутствии Конституционного Суда имеет право и полномочия на роспуск парламента.

Об этом заявил народный депутат фракции «Наша Украина» Верховной Рады Роман ЗВАРИЧ, выступая на чрезвычайном заседании Верховной Рады.

«В сложившихся условиях мы должны были дать ответы не как политики, а как государственные мужи. Ответов на вопросы, которые стоят в обществе, мы оказались не способны дать. Я убежден, что дух Конституции говорит о том, что когда парламент упрямо демонстрирует свою неспособность, Президент имеет право распустить парламент», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Народный депутат также призвал депутатский корпус, независимо от того решения, которое сегодня примет Президент, «действовать не как политики, а как требует государство и государственные интересы».

В ходе выступления Р.ЗВАРИЧА депутаты фракции Партии регионов включали сирены.