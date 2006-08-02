КПУ предлагает ВР самой утвердить Януковича премьером
19:12, 02 августа 2006Политика
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и сформировать Кабмин
Фракция Коммунистической партии Украины предлагает Верховной Раде самостоятельно утвердить кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра и сформировать Кабинет Министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, выступая на внеочередном заседании парламента.
«Пришло время действовать», - сказал П.СИМОНЕНКО. По его словам, Президент не собирается вносить кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА в парламент. В связи с этим КПУ предлагает перейти к самостоятельному утверждению кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА на пост премьера и сформировать правительство: «Верховная Рада должна приступить к утверждению кандидатуры ЯНУКОВИЧА и формированию правительства».
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