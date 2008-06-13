Украине необходим государственный земельный банк

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что государство должно вернуться к идее учреждения государственного земельного банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, такое мнение А.ЯЦЕНЮК высказал во время встречи во Львове с членами президиума Львовского областного совета, членами исполкома городского совета, членами коллегии облгосадминистрации, председателями районных советов, городскими председателями городов областного значения.

Председатель ВР отметил, что это должен быть государственный агент по купле и продаже земли любого назначения.

«Другого пути для устранения спекуляций на земельном рынке я не вижу. К тому же земельный банк – это простой и прямой доступ землевладельца к финансовым ресурсам», - сказал он.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что учреждение земельного банка должно состояться одновременно с введением ограничений на земельном рынке, среди которых он назвал исключение возможности нахождения земли в собственности нерезидентов, основание целевого назначения земли и введение жестких государственных санкций за ее нецелевое использование.

«Эти ограничения пока еще не прописаны ни в одном законе. До того момента, пока не будут выписаны правила игры на земельном рынке, о снятии моратория не может быть и речи. Мы потеряем последнее, что у нас есть», - заявил А.ЯЦЕНЮК.