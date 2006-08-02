Виктор Янукович об импичменте и радикализме

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ объясняет заявления о возможности импичмента Президента, сделанные некоторыми членами Партии регионов, их личным радикализмом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам сразу после завершения политических консультаций под председательством Президента Украины относительно возможности роспуска ВР.

«Никаких решений партии не было, никогда этот вопрос не обсуждался», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что в каждой политической силе, в том числе и в его партии, есть конструктивное и радикальное крыло. «Есть однопартийцы с радикальными позициями, но это не наша позиция, это не позиция партии», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что ни он, ни какой-либо другой руководящий орган партии, не может запретить членам партии высказывать свои мнения по поводу возможного развития событий.