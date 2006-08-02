Мороз информировал депутатов о консультациях у Президента

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ проинформировал народных депутатов о консультациях у Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно возможности роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил на внеочередном заседании парламента, отметив, что консультации проходили с участием руководства ВР и лидеров депутатских фракций.

А.МОРОЗ напомнил, что Президент пользуется своим конституционным правом и проводит консультации по поводу возможности роспуска парламента. По словам спикера, разговор в Секретариате был «откровенным». А.МОРОЗ сказал, что Президенту хотелось бы, чтобы политика власти отвечала тем намерениям, которые он провозглашал сам во время президентской избирательной кампании.

По словам А.МОРОЗА, Президент считает, что прошло 60 дней, отведенных для формирования Кабмина, и теперь у него есть право роспуска парламента. В свою очередь А.МОРОЗ сказал, что «мы не будем сейчас оспаривать это его право». Однако, по мнению спикера, Президент получает право роспуска только в случае отставки Кабмина, а не сложения им полномочий.

А.МОРОЗ рассказал, что во время консультаций у Президента каждый из лидеров политических сил высказал свою точку зрения относительно нынешней ситуации, в частности, лидер фракции Социалистической партии Василий ЦУШКО сказал, что СПУ готова к повторным парламентским выборам.

В свою очередь один из лидеров блока «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ сказал, что, по его мнению, формальные основания для роспуска Верховной Рады Украины есть, рассказал А.МОРОЗ. Р.БЕССМЕРТНЫЙ предлагает антикризисной коалиции отозвать предложение по кандидатуре премьер-министра и на протяжении двух недель «переформатировать коалицию». В свою очередь А.МОРОЗ ответил, что это оставляет парламент «в неопределенном состоянии». Поэтому, по мнению А.МОРОЗА, «это очевидно неприемлемый вариант».

По словам спикера, в конце встречи Президент сказал, что все политические силы разные, но нужно «дать сигнал, какой будет Украина». В заключение А.МОРОЗ отметил, что, по его мнению, досрочные парламентские выборы существенно не изменят ситуацию. Он сказал, что лучшего состава парламента, чем есть сегодня, сформировать не удастся.