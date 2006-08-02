Янукович не верит, что Президент распустит парламент

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не верит, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Партии регионов сказал сегодня журналистам после встречи Президента с лидерами фракций и руководством ВР.

«Нам осталось сделать один шаг навстречу друг другу. Я не верю, что Президент пойдет на подписание указа о досрочном прекращении полномочий ВР», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил надежду, что у политических сил хватит ума перейти к объединительному процессу в государстве.

В то же время он подчеркнул, что сложности в переговорном процессе на протяжении последнего времени продемонстрировали, что в стране есть группа политических сил, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что несмотря на это «мы все время движемся навстречу друг другу». Он подчеркнул, что Президент также заинтересован в стабилизации ситуации в стране и ему необходимо понять, что политические силы, которые дестабилизируют ситуацию, работают против него и против Украины.