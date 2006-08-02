Компартия готова к досрочным выборам
18:13, 02 августа 2006Политика
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В координации с антикризисной коалицией
Компартия готова к досрочным парламентским выборам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО сразу после завершения политических консультаций у Президента Украины относительно возможности роспуска ВР.
«Мы готовы идти на досрочные выборы», - сказал он.
При этом П.СИМОНЕНКО отметил, что во время избирательной кампании Компартия, скорее всего, будет координировать свои действия со своими “коллегами по созданной в парламенте антикризисной коалиции».
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