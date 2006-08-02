Компартия готова к досрочным выборам

Компартия готова к досрочным парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО сразу после завершения политических консультаций у Президента Украины относительно возможности роспуска ВР.

«Мы готовы идти на досрочные выборы», - сказал он.

При этом П.СИМОНЕНКО отметил, что во время избирательной кампании Компартия, скорее всего, будет координировать свои действия со своими “коллегами по созданной в парламенте антикризисной коалиции».