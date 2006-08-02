БЮТ примет участие в специальном заседании Верховной Рады

Фракция БЮТ будет принимать участие в специальном заседании Верховной Рады Украины, чтобы не допустить неконституционных действий со стороны ряда фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после встречи с Президентом сказала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Если будет объявлено вечернее заседание ВР относительно досрочных выборов, наша фракция будет принимать участие в этом заседании. Мы будем следить, чтобы не было нарушений Конституции, потому что сейчас раздаются призывы от народных депутатов - членов антикризисной коалиции - о том, что нужно без внесения кандидатуры Президентом проголосовать за избрание премьер-министром Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, что антиконституционные действия ни к чему хорошему не приведут», - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, политики должны еще раз посмотреть в глаза избирателям во время досрочных выборов.