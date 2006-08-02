Пискун пугает Президента уголовной ответственностью

Народный депутат фракции Партии регионов Святослав ПИСКУН утверждает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО в случае принятия решения о роспуске Верховной Раде может быть привлечен к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.ПИСКУН высказал сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Если Президент примет решение о роспуске, это будет означать, что он совершит преступление, предусмотренное уголовным кодексом, – это превышение власти и полномочий, и за это придется нести ответственность», - сказал С.ПИСКУН.