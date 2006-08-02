Ющенко констатирует, что “круглый стол” не достиг своей цели

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что инициированный им общенациональный “круглый стол”, результатом которого должно было стать подписание консолидирующего документа – Универсала национального единства, так и не достиг своей цели.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время завершающего этапа консультаций относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины с председателем ВР, его заместителем и председателями депутатских фракций парламента.

Как сообщает пресс-служба Президента, в консультациях, которые глава государства проводит в соответствии с частью третьей статьи 90 Конституции Украины, принимают участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, председатели фракций блока «Наша Украина» – Роман БЕССМЕРТНЫЙ, БЮТ – Юлия ТИМОШЕНКО, Партии регионов – Виктор ЯНУКОВИЧ, Коммунистической партии – Петр СИМОНЕНКО, Социалистической партии – Василий ЦУШКО.

Во вступительном слове в начале консультаций Президент сказал, что 25 июля истек 60-дневный срок с начала работы новой Верховной Рады, отведенный для формирования нового правительства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что за это время было сделано много усилий, чтобы и парламент, и Президент свои конституционные сроки, отведенные для рассмотрения спорных вопросов, которые касаются развития, стабильности и независимости Украины, использовали. «Я думаю, что парламент прошел свой путь в этом вопросе, Президент прошел свой», – заявил глава государства.

По словам Президента, 1 августа вечером было достигнуто понимание между политическими силами относительно нескольких пунктов Универсала, однако сегодня эти договоренности не понятно по каким мотивам были упразднены.

«Универсал, к сожалению, не подписан. Ведущие пять политических сил Украины не нашли понимания в ключевых приоритетах Конституции Украины, в ключевых приоритетах национального развития. Это более всего тревожит», – сказал он.

Президент заявил, что он будет работать исключительно в конституционном поле.

Консультации в Секретариате Президента начались в 15.00 и пока еще продолжаются, отметили в пресс-службе главы государства.

В них также принимают участие глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК, его первый заместитель Иван ВАСЮНИК, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ, советник Президента Украины по юридическим вопросам Николай ПОЛУДЕННЫЙ.