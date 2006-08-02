В Секретариате под председательством Президента начались консультации

В Секретариате Президента начались политические консультации главы государства Виктора ЮЩЕНКО с руководством Верховной Рады Украины и лидерами парламентских фракций о возможности досрочного прекращения полномочий парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Она отметила, что консультации проходят в соответствии со статьей 90 части 3 Конституции Украины.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО в начале встречи изложил свое виденье ситуации в стране и подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством получил право распустить парламент. В то же время Президент отметил, что политический кризис необходимо регулировать путем переговоров.

В.ЮЩЕНКО также проинформировал присутствующих об угрозах, которые возникли для Украины во время парламентской кампании, в частности, касающиеся единства страны, безопасности и внешней политики. В.ЮЩЕНКО на встрече также подчеркнул, что лично приложил все усилия, чтобы политические силы нашли консолидированную позицию. Он также предложил лидерам фракций высказать свое виденье по этим вопросам.

И.ГЕРАЩЕНКО также сообщила, что будет в дальнейшем информировать журналистов о ходе переговоров и не исключила, что по окончании консультаций лидеры фракций будут выходить к журналистам. В то же время она подчеркнула, что свое виденье В.ЮЩЕНКО выскажет сегодня в телеобращении к народу.

В консультациях принимают участие: В.ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, руководители парламентских фракций, глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК и его первый заместитель Иван ВАСЮНИК, а также советник Президента по юридическим вопросам и представитель Президента в Конституционном Суде.