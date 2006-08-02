МВД не собирается подтягивать в Киев дополнительные силы

Министерство внутренних дел не намерено подтягивать в Киев дополнительные силы для обеспечения охраны правопорядка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил журналистам руководитель этого ведомства Юрий ЛУЦЕНКО.

«Мы не собираемся подтягивать в Киев никакие подразделения МВД, это касается внутренних войск, «Беркута» и все такое», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что МВД несет свою службу по охране общественного порядка в столице, в том числе в первую очередь возле административных зданий в обычном режиме. В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «в случае необходимости мы готовы задействовать резервы столичной милиции», однако никакого дополнительного усиленного режима несения службы не будет. Комментируя сегодняшнее заявление народного депутата Украины Василия ВОЛГИ о якобы приказе по МВД выдать офицерам табельное оружие министр сказал: «Хочу ответственно заявить, что в МВД нет и уже лет 15 не было четвертого управления. Оно есть в Министерстве здравоохранения. При этом министр отметил, что «МВД несет свою работу вокруг Верховной Рады и других административных зданий в рабочем порядке».

Как сообщал УНИАН, в парламенте В.ВОЛГА заявил о существовании приказа о получении офицерами табельного оружия. Он сказал, что один из офицеров МВД сообщил ему, что был отдан приказ офицерам четвертого управления МВД, которое занимается охраной общественного порядка, срочно выйти из отпусков и получить сегодня до 14.00 табельное оружие. В связи с чем В.ВОЛГА обратился к первому заместителю председателя Верховной Рады Адама МАРТЫНЮКУ с просьбой сделать соответствующий запрос в МВД относительно проверки этой информации.