США и ЕС напомнили об обещании НАТО взять к себе Украину и Грузию

США и Европейский Союз подтверждают приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам двухстороннего саммита во вторник в словенском городе Брдо, передает агентство "Новости-Грузия".

"Мы подтверждаем приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", отмечается в документе.

США и ЕС приветствовали мирные инициативы Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ по Абхазии, а также недавние прямые переговоры между сторонами, выразив надежду, что они "будут содействовать мирному разрешению конфликта (грузино-абхазского)", и заявив о готовности содействовать этому со своей стороны.

В заявлении, полный текст которого распространен пресс-службой Белого дома, отмечается, что лидеры США и ЕС призвали Россию соблюдать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также отметили посланный государствами НАТО "ясный сигнал" Грузии и Украине о том, что эти страны станут членами Альянса.

Отметив "продолжающиеся усилия Украины, Грузии и Молдовы в том, чтобы соответствовать европейским стандартам", лидеры США и ЕС в своей декларации подчеркнули свою готовность "помочь этим странам как можно быстрее достичь их целей в сфере реформ".

"Мы отмечаем, что лидеры НАТО послали ясный сигнал в Бухаресте о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - подчеркивается в документе.

Саммит лидеров США и ЕС завершился во вторник в Брдо и в нем принял участие Президент США Джордж БУШ.

Как известно, Украина и Грузия поставили перед собой стратегическую цель - интегрироваться в Североатлантический альянс, однако на прошедшем 2-4 апреля саммите в Бухаресте их не включили в План действий по членству в НАТО, отложив принятие решения до декабря этого года.