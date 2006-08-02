БЮТ чувствует себя уверенно

Заместитель руководителя БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что Блок Юлии Тимошенко чувствует себя спокойно и уверенно, потому что готов и к новым выборам, и к деятельности в оппозиции.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил вчера в программе «Своевременно. Итоги» на телеканале «НТН».

В частности, обсуждая вероятность роспуска парламента, народный депутат отметил, что такая вероятность является большой как никогда. «Но в данном случае решение принимает Президент, а не наша фракция. Наша команда чувствует себя спокойно и уверенно, потому что мы готовы и к новым выборам, и готовы действовать в формате европейской оппозиции, которая будет жесткой и непримиримой к нарушениям закона или национальных интересов Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что БЮТ остается единственной политической силой, которая не меняет свои принципы на должности. «Мы не торгуемся за должности в правительстве и не изменяем своим избирателям, забывая свои предвыборные обещания. Поэтому последние ночи мы единственные спали спокойно. В отличие от Социалистической партии, коммунистов и Партии регионов, которые уже считают, сколько они получат должностей в правительстве. Думаю, что многие из “нашеукраинцев” также готовы были приобщиться к тому правительству. Поэтому независимо от результатов переговоров с Президентом, мы будем действовать в соответствии со своими принципами и предвыборной программой», - отметил заместитель руководителя БЮТ, сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Комментируя законопроект об отмене ряда льгот народных депутатов, соавтор этого документа Н.ТОМЕНКО подчеркнул необходимость отмены необоснованных льгот сначала для народных депутатов, а затем и для чиновников всех уровней.