Кушнарев: Ющенко объявил Регионам ультиматум

Партия регионов обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в попытках заставить ее подписать Универсал национального единства на его условиях. Об этом журналистам сообщил один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, вчера после многочасовых переговоров с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в присутствии всей рабочей группы отказался от всех компромиссных формулировок, которые раньше были наработаны, и фактически объявил ультиматум: либо Партия регионов подписывает Универсал в его редакции, либо он (Президент) будет принимать другие меры.

Отвечая на вопрос журналистов, что будет делать Партия регионов в случае, если Президент сегодня до конца суток не внесет в парламент кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА, Е.КУШНАРЁВ сказал, что партия будет продолжать диалог с представителями «Нашей Украины» и Президентом. Депутат заявил, что у Партии регионов есть разнообразные сценарии и планы действий на каждый конкретный случай. «Поверьте, ни одно решение Президента не застанет нас врасплох», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

При этом он отказался конкретизировать партийный сценарий на случай отказа Президента внести кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА.