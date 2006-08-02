Ющенко в 15.00 начнет консультации о роспуске ВР
14:31, 02 августа 2006Политика
2647
Направлены официальные приглашения лидерам фракций и руководству ВР
Сегодня в 15.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начнет политические консультации с лидерами всех парламентских фракций и руководством Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.
Она отметила, что В.ЮЩЕНКО направил официальное приглашение руководителям фракций и руководству ВР на проведение консультаций относительно возможности досрочного прекращения полномочий парламента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter