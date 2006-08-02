Янукович произнес речь на митинге
В митинге приняли участие лидер КПУ и лидер СПУ
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о готовности сформировать ответственное правительство и решать экономические вопросы.
Об этом он сказал сегодня, выступая на митинге сторонников антикризисной коалиции перед зданием Верховной Рады.
«Мы сегодня готовы, чтобы сформировать правительство, которое возьмется за решение экономических вопросов», - сказал он.
Лидер Партии регионов также отметил, что сейчас участники коалиции ждут решения Президента Украины.
«Мы ждем, когда Президент вместе с нами начнет проводить политику, которой ждет страна, политику эффективной власти”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Вместе с ним в митинге приняли участие лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО и лидер СПУ, спикер парламента Александр МОРОЗ.