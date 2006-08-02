Янукович опять собрался к Президенту

Партия регионов ожидает в среду на встречу своего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров Партии регионов Владимир РЫБАК.

«Сегодня ожидается встреча ЯНУКОВИЧА с Президентом», - сказал В.РЫБАК. Он добавил, что время встречи уточняется и также отметил, что партия ожидает представления от Президента кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА на пост премьера.

Как сообщал УНИАН, вчерашние политические консультации В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА начались в 14 часов дня и завершились около 23 часов.