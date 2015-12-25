Яценюк считает принятие госбюджета-2016 "вотумом доверия" избранному пути реформ

Об этом в ходе внеочередного заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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"Это не просто сигнал. Это документ, по которому финансово Украина будет жить весь следующий год. Это наша политика – политика реформ во всех сферах, - сказал он. – Это вотум доверия украинским реформам. Хочу напомнить, что в прошлом году у нас было на 30 голосов "за" закон о госбюджете меньше, чем в этом году".

Яценюк подчеркнул, что все планы по дестабилизации страны, отставке правительства, срыву реформ "провалились утром".

"Это тот кредит доверия, который мы как правительство и народные депутаты не имеем права потерять. Если бы мы были неправы, мы никогда бы не приняли все законы по бюджету, экономической и социальной сферам".