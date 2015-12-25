Фракция "Оппозиционного блока" не будет голосовать за проект госбюджета-2016

Об этом заявила на заседании парламента член этой фракции Наталья Королевская, передает корреспондент УНИАН.

По ее словам, фракция «категорически не поддерживает» этот проект бюджета.

Она отметила, что в нем заложены очень низкие социальные стандарты.

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Королевская подчеркнула, что народные депутаты не смогли ознакомиться с проектом бюджета, который был роздан прямо перед голосованием.

В ответ министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что проект бюджета уже долгое время размещен на сайте Минфина, а сегодня только были скорректированы нормы, связанные с принятием новых законов, которые парламент принял на этой неделе.