Фракция "Оппозиционного блока" не будет голосовать за проект госбюджета-2016

03:25, 25 декабря 2015
Политика
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Парламентская фракция «Оппозиционного блока» не будет голосовать за проект госбюджета на 2016 год.

Фото УНИАН

Об этом заявила на заседании парламента член этой фракции Наталья Королевская, передает корреспондент УНИАН.

По ее словам, фракция «категорически не поддерживает» этот проект бюджета.

Она отметила, что в нем заложены очень низкие социальные стандарты.

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Королевская подчеркнула, что народные депутаты не смогли ознакомиться с проектом бюджета, который был роздан прямо перед голосованием.

В ответ министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что проект бюджета уже долгое время размещен на сайте Минфина, а сегодня только были скорректированы нормы, связанные с принятием новых законов, которые парламент принял на этой неделе.

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