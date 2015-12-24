Рада приняла закон о разгосударствлении СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 из 305 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВ Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра инфраструктуры Пивоварского

Перед этим парламент трижды при сигнальном голосовании не смог набрать необходимых 226 голосов. Но после призывов народных депутатов Украины, в частности Виктории Сюмар, Ирины Геращенко, Ольги Черваковой о необходимости принятия такого документа, парламент поддержал его, учтя все предложения президента Украины.

Этот закон определяет механизм реформирования печатных средств массовой информации, основанных органами государственной власти, другими государственными органами и органами местного самоуправления.

Согласно закону, реформирование печатных средств массовой информации и редакций осуществляется в два этапа: первый - в течение одного года со дня вступления в силу этим законом и второй — в течение следующих двух лет.

На первом этапе осуществляется реформирование печатных средств массовой информации и редакций в связи с перечнем, который утверждается Кабинетом министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование государственной политики в сфере телевидения и радиовещания, информационной и издательской сферах, организуется повышение квалификации сотрудников таких редакций, а также составляется Сводный перечень объектов реформирования.