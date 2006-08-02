Чорновил с психиатрами не дружит

Партия регионов не отказалась от идеи федерализма, а согласилась на более мягкие формулировки этого понятия в тексте Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявил сегодня журналистам.

«Мы согласились с более мягкой формулировкой, которая предполагает усиление роли регионов, органов местного самоуправления, а также децентрализацию власти», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Депутат также сообщил, что сегодня Партия регионов не проводила заседание политсовета для утверждения согласованных накануне вечером спорных положений текста универсала в Секретариате Президента. «Сегодня заседания не было, а вчера утром политсовет партии четко определил спорные положения о статусе языка и федеральному устройстве», - сказал он.

Т.ЧОРНОВИЛ не стал прогнозировать возможные сроки подписания Универсала национального единства. «Я очень плохой львовянин, поскольку все львовяне читают Фрейда. Я Фрейда не читал, поэтому проанализировать, что будет делать ЮЩЕНКО, я не могу», - добавил он.