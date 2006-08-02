Янукович уже смирился, что премьером не будет?

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Анна ГЕРМАН допускает, что решение Президента по кандидатуре Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьера "не будет и сегодня".

Об этом А.ГЕРМАН сообщила донецкому интернет-изданию "Остров".

"Я думаю, что сегодня все не закончится. Подождем до конца дня: Президент должен какое-то решение принять, но мне кажется, что решения не будет и сегодня", - сказала А.ГЕРМАН.

На вопрос, какие настроения сейчас в штабе Партии регионов, А.ГЕРМАН ответила, что настроения членов партии основываются на заявлении В.ЯНУКОВИЧА, что он от своих программных обещаний не отступит и для него "принципы дороже, чем кресло".

"Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что для него принципы дороже, чем кресло", - заключила А.ГЕРМАН.