Представители УНП придут под Секретариат Президента

Представители Украинской народной партии сегодня пройдут от памятника Тарасу Шевченко к Секретариату Президента Украины с требованием к главе государства Виктору ЮЩЕНКО распустить Верховную Раду Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, отметив, что возле памятника Кобзарю уже собралось несколько тысяч человек.

Начало шествия – в 10.00. УНП пройдет по улицам: бульвар Шевченко – Крещатик – майдан Незалежности – Грушевского - Шелковичная – Лютеранская - Банковая.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Украинская народная партия призвала Президента Украины распустить парламент.

“За 4 месяца, которые прошли после мартовских выборов, Верховная Рада Украины доказала свою несостоятельность решать сложные вопросы, которые стоят перед украинским обществом. Это связано с тем, что, в результате применения манипуляционных избирательных технологий в парламент попали только партии и блоки, которые представляют политико-бизнесовые группировки, которые ведут непримиримую войну за перераспределение собственности”, - отмечала УНП.

УНП призывает В.ЮЩЕНКО ”проявить решительность и последовательность в защите украинской государственности от посягательств со стороны кланово-олигархической Верховной Рады и назначить внеочередные выборы парламента”. По мнению членов партии, это позволит в результате досрочных выборов сформировать дееспособную Верховную Раду и правительство профессионалов, которые будут “выполнять избирательную программу Президента, а не заказы кланов”.