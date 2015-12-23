Рада освистала Соболева за инцидент с гранатой

Сегодня во время заседания Рады лидер фракции БПП Юрий Луценко призвал народного депутата Егора Соболева извиниться за инцидент с сотрудниками Госохраны в понедельник.

Читайте также"Вы гранату хотите что ли?": Егор Соболев угрожал охране Рады (видео)

"Я просил бы господина Соболева уже теперь после положительного голосования относительно Кривого Рога извиниться перед работниками Верховной Рады за безосновательные и неприемлемые слова относительно охраны", - заявил Луценко, пишет "Украинская правда".

Он отметил, что это простые люди, которые получают значительно меньшую зарплату и выполняют свою работу.

После этого трибуну занял Егор Соболев. Он поблагодарил парламент за решение о назначении выборов в Кривом Роге, а также вспомнил свои заявления в понедельник.

"Вчерашние мои эмоции негодования были связаны с тем, что ни одна часть государства не могла дать цивилизованный спокойный выход для этих людей (жителей Кривого Рога – ред.)", - сказал Соболев.

Он также заявил, что "никому не угрожал гранатой".

В это время в зале раздавался свист и крики "Позор" в адрес Соболева.

Нардеп заявил, что уже попросил прощения у работников Государственной охраны.

"Я сразу после этой истории пришел к ним и извинился за свои эмоции", - добавил Соболев.

Напомним, в понедельник Соболев пытался провести в здание Совета участников митинга за перевыборы в Кривом Роге. "Откройте дверь! Вы гранату хотите что ли? Откройте дверь нах..й", — кричал он охраннику Верховной Рады.