Егор Соболев объяснил, что имел в виду, упоминая перед охраной Рады про гранату

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, который сегодня участвовал в потасовке митингующих и охраны Верховной Рады возле дверей парламента, прокомментировал свое упоминание о гранате.

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"Я, конечно, не угрожал гранатой, я говорил что такое отношение к людям, как к скотам, к рабам, которые должны мерзнуть, это провоцирует насилие, это провоцирует на самом деле кровь", - цитирует депутата "Громадське Радио".

По его словам, пропуска для людей были заказаны заранее.

Напомним, сегодня пытался провести в здание Рады участников митинга за перевыборы в Кривом Роге. "Откройте дверь! Вы гранату хотите что ли? Откройте дверь нах..й", — кричал он охраннику Верховной Рады.