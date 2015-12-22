Егор Соболев объяснил, что имел в виду, упоминая перед охраной Рады про гранату
По словам депутата, он не собирался угрожать.
Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, который сегодня участвовал в потасовке митингующих и охраны Верховной Рады возле дверей парламента, прокомментировал свое упоминание о гранате.
Читайте также"Самопомич" блокировала трибуну ВР, требуя перевыборов в Кривом Роге
"Я, конечно, не угрожал гранатой, я говорил что такое отношение к людям, как к скотам, к рабам, которые должны мерзнуть, это провоцирует насилие, это провоцирует на самом деле кровь", - цитирует депутата "Громадське Радио".
По его словам, пропуска для людей были заказаны заранее.
Напомним, сегодня пытался провести в здание Рады участников митинга за перевыборы в Кривом Роге. "Откройте дверь! Вы гранату хотите что ли? Откройте дверь нах..й", — кричал он охраннику Верховной Рады.