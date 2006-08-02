Сегодня Президент должен принять решение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент.

Сегодня заканчивается срок, установленный Конституцией для решения этого вопроса.

Весь вчерашний день В.ЮЩЕНКО проводил консультации с представителями парламентских фракций по двум направлениям: относительно подписания Универсала национального единства и относительно возможности роспуска парламента.

Как сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО, пока еще не удалось снять разногласия по ряду статей Универсала, которые касаются евроатлантической интеграции, статуса русского языка и конституционной реформы.

Как сообщалось, представление антикризисной коалиции на назначение премьер-министром Украины лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА вечером 18 июля поступило в Секретариат Президента. С момента поступления этого предложения в Секретариат Президент имеет 15 дней для его рассмотрения.