Янукович и Ющенко нашли согласие во многих направлениях

Универсал национального единства может быть подписан 2 августа. Об этом сообщил лидер Партии регионов Виктор Янукович после встречи с президентом. "Сначала должен быть подписан Универсал, а потом - коалиционное соглашение. Скорее всего, оно будет подписано с дополнением, с учетом объединения коалиции и "Нашей Украины", - сказал он. Лидер Партии регионов считает, что КПУ также подпишет Универсал национального единства и останется в составе парламентской коалиции.

В.Янукович также сказал, что у него с президентом "есть общее видение относительно решения многих вопросов, которые возникли при обсуждении содержания Универсала". "Мне кажется, что во многих направлениях мы нашли согласие. Но я хотел бы, чтобы мы быстрее двигались по пути решения расхождений, которые возникли", - подчеркнул он.

Лидер Партии регионов заявил также, что вопрос внесения в парламент его кандидатуры на должность премьер-министра на встрече с Виктором Ющенко не обсуждался.

РБК