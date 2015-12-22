Еще один украинский город признал Россию страной-агрессором

Южненский городской совет поддержал обращение Верховной Рады к международным организациям о признании Российской Федерации страной-агрессором, а так называемых "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями.

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