Еще один украинский город признал Россию страной-агрессором

16:33, 22 декабря 2015
Политика
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Южненский городской совет поддержал обращение Верховной Рады к международным организациям о признании Российской Федерации страной-агрессором, а так называемых "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями.

odessamedia.net

Об этом сообщает "Думская".

Такое решение собрание приняло на сегодняшней сессии.

За проголосовали 15 из 26 депутатов собрания.

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Как сообщал УНИАН, 16 декабря горсовет Одессы не стал рассматривать вопрос о признании РФ страной-агрессором.

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