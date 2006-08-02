УНП призывает Ющенко распустить парламент

Украинская народная партия призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО распустить парламент.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении УНП к Президенту, принятом вчера на заседании правления Украинской народной партии.

“За 4 месяца, прошедших после мартовских выборов, Верховная Рада Украины доказала свою неспособность решать сложные вопросы, стоящие перед украинским обществом. Это связано с тем, что в результате применения манипулятивных избирательных технологий в парламент попали только партии и блоки, представляющие политико-бизнесовые группировки, которые ведут непримиримую войну за перераспределение собственности”, - отмечается в обращении.

Последовательно отстаивая идею построения демократического правового государства с социально-ориентированной рыночной экономикой, получившая поддержку 52% избирателей на президентских выборах 2004 года Украинская народная партия видит единственный выход из глубокого социально-политического кризиса, в который втягивается украинское общество, в роспуске Верховной Рады Украины на основании ст.90 Конституции Украины и проведении свободных демократических выборов.

По мнению членов УНП, эти выборы будут иметь успех при условии создания широкого объединения национально-демократических государственнических сил. “Убеждены, что эти выборы подтвердят поддержку населением Вашей избирательной программы 2004 года при создании гарантий равноправного участия в досрочных парламентских выборах блока национально-демократических партий, которые обеспечили Вашу победу на президентских выборах 2004 года”, - отмечают авторы, обращаясь к Президенту.

УНП призывает В.ЮЩЕНКО ”проявить решимость и последовательность в защите украинской государственности от посягательств со стороны кланово-олигархической Верховной Рады и назначить внеочередные выборы парламента”. По мнению членов партии, это даст возможность в результате досрочных выборов сформировать дееспособную Верховную Раду и правительство профессионалов, которые будут выполнять избирательную программу Президента, а не заказы кланов.

Украинская народная партия выражает готовность оказать Президенту идейную, организационную и кадровую поддержку в действиях, направленных на развитие украинской государственности, защиту демократических прав и свобод, рост благосостояния украинского народа.