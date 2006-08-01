Завершились политические консультации Ющенко и Януковича

Завершились политические консультации Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Закончились политические консультации Президента Украины с лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. На последнем этапе к Президенту и лидеру фракции Партии регионов присоединились члены рабочей группы от Секретариата Президента, от фракции “Наша Украина”, от фракции “Регионы Украины” для того, чтобы приблизить позиции по согласованию Универсалу национального единства”. – сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Она отметила, что рабочая группа продолжает работу над документом, и информация по окончании этой работы будет обнародована на официальном сайте главы государства.

Отвечая на вопрос о том, какие вопросы обсуждались во время политических консультаций, пресс-секретарь Президента отметила, что речь идет о сближении позиций.

“На этот момент можно говорить об определенном понимании. В частности, в принципиальной для Президента теме единства страны и отказа от федерализма”, - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, согласована ли позиция относительно вступления в НАТО, она подчеркнула, что идет речь, прежде всего, об основах политики безопасности Украины, и Президент считает, что в Универсале должно быть засвидетельствовано уважение к тем законам, которые уже проголосованы украинским парламентом, в частности, относительно приближения Украины к евроатлантическим структурам.

И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что в рабочих группах принимают участие: от Секретариата Президента – первый заместитель председателя Секретариата Иван ВАСЮНИК и юристы, от блока “Наша Украина” - Роман ЗВАРИЧ, Анатолий КИНАХ и Петр ПОРОШЕНКО, от Партии регионов – Раиса БОГАТИРЕВА, и Николай АЗАРОВ. Кроме того, по словам пресс-секретаря В.ЯНУКОВИЧА Родиона МИРОШНИКА, от Партии регионов в работе рабочей группы также принимает участие Андрей КЛЮЕВ.

Вместе с тем, И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что не может назвать точный состав рабочей группы, поскольку не является ее членом.

“Мне тяжело дать полный состав, поскольку встреча проходит за закрытыми дверями. Я находилась там несколько минут, чтобы получить для вас информацию”. – отметила она.

Как сообщал УНИАН, встреча В.ЮЩЕНКА и В.ЯНУКОВИЧА длилась с 14 часа дня.

Сегодня Президент также провел консультации с руководством блока «Наша Украина» и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО относительно возможности роспуска Верховной Рады.