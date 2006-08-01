В Секретариате продолжается встреча Ющенко с Януковичем

Круглый стол, вероятнее всего, продолжит работу не раньше завтрашнего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Сегодня будет только заседание рабочей группы, круглый стол, скорее всего, - это вопрос завтрашнего дня», - сказала она.

И.ГЕРАЩЕНКО подтвердила, что сейчас в Секретариате продолжаются политические консультации Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Она отметила, что эти консультации проводятся в двух направлениях: относительно продолжения работы круглого стола и относительно возможности роспуска парламента.

И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ прибыл на консультации с Президентом с несколько иным проектом Универсала национального единства, чем предварительно согласованный участниками круглого стола. По словам пресс-секретаря Президента, расхождения есть по 4 вопросам: единство страны, евроатлантическая интеграция, вопрос единственного государственного языка и необходимость совершенствования политреформы.

Она еще раз подчеркнула, что Президент считает необходимым, чтобы политические партии подписали универсал, который мог бы стать сигналом о том, что политические силы могут договориться даже в случае, если Президент решит распустить парламент.