Новогоднее меню Путина

Следующий год имеет все шансы стать самым опасным в глобальных масштабах с начала 21 века. Вскоре конфликты разной интенсивности могут появиться или вернутся во многие постсоветские государства, а также страны Ближнего Востока и Центральной Азии. В центре нового мирового противостояния – путинская Россия. Силовой путь для нее – единственный шанс уравнять свое влияние со странами Запада.

Итак, какие блюда в своем «новогоднем меню» про запас оставил главный «торговец войной» в Москве?

В первую очередь, возможно продолжение конфликта против Украины на Донбассе с разной формой интенсивности при одновременной оккупации Крыма. Путин не склонен выполнять Минские соглашения, понимая, что санкции Запада в любом случае ближайшие полгода не будут сняты, а нефть и дальше будет падать в цене вместе с газом, обнуляя все российские резервы в 2016 году с выходом на экономический коллапс и социальную катастрофу.

Таким образом, российские военные в ближайший год, скорее всего, не планируют свой уход с Донбасса при отсутствии форс-мажорных обстоятельств внутри РФ. Агрессивные действия с их стороны, равно как и поведение боевиков ДНР и ЛНР будет иметь эпизодический характер в связи с разными обстоятельствами внутри самых сепаратистких анклавов и их отношений с Россией. Поскольку финансирование Кремлем резко уменьшается, боевики могут попробовать инициировать переговоры с Украиной по поиску модели разрешения конфликта. В любом случае, пока Кремль контролирует ситуацию внутри России, Путин не даст команду на выход из Украины.

Еще одной точкой вероятного конфликта в 2016 может стать Нагорный Карабах. Москве выгодно столкнуть в военном противостоянии Азербайджан и Армению. Это может резко притормозить строительство нового газопровода TANAP для транспортировки каспийского газа в Европу. Провоцируя новую кавказскую войну, Россия может попробовать возобновить боевые действия против Грузии для остановки европейского и евроатлантичного развития данного государства. Речь может идти о прямом вторжении по аналогии с украинским Донбассом и Крымом.

Еще одной потенциальной зоной конфликта имеет шансы стать Приднестровье, где для дестабилизации ситуации в Молдове и создания нового очага вооруженного противостояния прямо на границе с ЕС может быть задействован российский контингент в непризнанной республике на берегах Днестра. Сил для наступательных действий Россия в Приднестровье не имеет, но для проведения локальных операций, диверсий и разрушения объектов инфраструктуры их вполне может быть достаточно. Приднестровское обострение Путин может использовать для отвлечения внимания Европы от разыгрывания военных сценариев в других регионах.

В целом, под открытым вопросом – ситуация в постсоветских странах Центральной Азии. Таджикистан уже сейчас плавно погружается в состояние новой гражданской войны центральных властей с мятежными генералами и наркобаронами, где российские войска пока поддерживают действующего президента. Туркменистан, резко активизировавший проект газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), может столкнуться с «дружественным визитом» талибов или афганского отделения ИГИЛа по просьбе их российских кураторов. Ферганская долина также может стать очень вероятным объектом атак со стороны талибов и ИГИЛа. Военная эскалация в данном месте может ввергнуть в пучину войны Узбекистан и Киргизию. Не исключено, что могут быть попытки втянуть в конфликт и Казахстан. Повод для этого очень весомый – запуск нового Шелкового пути соединяющего Тихий и Атлантический океаны, который проходит в обход территории России.

Все вышеупомянутые потенциальные сценарии Кремля имеют в своей основе экономическую мотивацию – помешать созданию новых энергетических и транспортных коридоров вокруг России, косвенно или прямо нанося ущерб ее экономике. Но у Путина есть еще и геополитические мотивы.

Не стоит забывать, например, о возможности нарастания провокаций РФ против стран Балтии и скандинавских государств. И если на прямую атаку натовского контингента, недавно дислоцированного на балтийском плацдарме, путинская Россия навряд ли решится, то попробовать определить «красную линию» у Финляндии или Швеции она вполне способна. И не факт, что государства Скандинавии сейчас готовы повести себя в стиле Эрдогана, сбив российский самолет или потопив подлодку или другое судно, нарушившее их суверенные границы. Равно как и сохраняется опасность запуска нового римейка гибридной войны в Латвии, где в топку потенциального конфликта могут быть брошены жизни тысяч этнических русских в странах Балтии.

Пожалуй, самой горячей точкой конфликта есть и далее будет Сирия и территория вокруг нее. В самой Сирии Россия, скорее всего, будет увязать все сильнее, не смотря на победные реляции Госсекретаря Джона Керри о договоренностях с Путиным о сдаче Асада. США до сих пор, к сожалению, не хотят принять, что Путин будет вести войну на разных фронтах в любом случае до момента, пока не потеряет свою власть. И остановка войны зависит не столько от ухода Асада, сколько от способности коалиции мировых государств (где главную роль должен играть Вашингтон как наиболее сильный в военном плане участник) остановить кремлевского диктатора, пока тот не начал глобальный военный конфликт.

Вокруг Сирии потенциальными очагами активизации конфликтов может также стать Ирак. Не зря Москва не раз заявляла о намерении помочь иракскому правительству в борьбе против ИГИЛ на территории данной страны. На практике, если Кремль зайдет в Ирак и организует свои базы, он вероятнее всего может их использовать для атак на нефтепромыслы в самом Персидском заливе. Таким образом, конфликт может выйти на новый уровень эскалации, если Россия зайдет в Ирак и, неожиданно, боевики без опознавательных знаков начнут нападать на нефтяные платформы Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. Кстати, по некоторой информации, из Йемена уже была попытка запустить пару ракет по нефтепромыслам саудитов. Эта попытка закончилась неудачей, но Кремль, вероятнее всего, не будет сдаваться. В случае разворачивания военного сценария противостояния в Персидском заливе на помощь Саудовской Аравии вынуждены будут прийти США – не зависимо от «мягкости» позиции их президента, а это, опять-таки, значительно все может осложнить.

Отдельным сюжетом противостояния являются вероятные потенциальные бои между турецкими и российскими силами в Сирии и вокруг нее. Это может произойти как в воздухе, так и на море или на земле. Все необходимое военное оборудование для полномасштабных боев уже завезено в зону конфликта. Теперь вопрос времени и случая – когда начнется само противостояние, если стороны не сбавят градус эскалации.

Таким образом, следующий год может стать временем большего огня и хаоса. Дабы этого не произошло необходимо сделать всего лишь одну вещь – устранить кремлевского «торговца войной», который уже сам не в силах остановиться. Как показывает простой анализ, у Кремля еще очень большое поле для потенциальной игры в непрямое военное противостояние с Западом, прикрываясь своим ядерным щитом.

Роман Рукомеда