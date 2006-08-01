Блок Юлии Тимошенко провел свой круглый стол

Украинская интеллигенция призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО досрочно прекратить полномочия Верховной Рады.

Об этом идет речь в обращении участников Круглого стола "Современная общественно-политическая ситуация в Украине: вызовы и угрозы государственности", переданном УНИАН пресс-службой Блока Юлии Тимошенко.

В заседании круглого стола приняли участие: Национальная Академия наук Украины, Конгресс украинской интеллигенции, Национальная ассоциация украиноведов, Международная ассоциация украинистов, Украинская народная партия Юрия КОСТЕНКО, Институт искусствоведения, фольклора и этнологии им. Рыльского НАН Украины.

”Сложные внутриполитические вызовы и испытания, возникшие перед страной на протяжении последних месяцев и связанные с противостоянием парламентского, т.н. антикризисного большинства, с одной стороны, и блока "Наша Украина" и Блока Юлии Тимошенко - с другой, вызывают серьезную обеспокоенность и тревогу патриотической общественности и национально-демократических сил”, - отмечается в документе.

По мнению авторов обращения, “это противостояние повлекло фактическую недееспособность парламента, главные лидеры которого обсуждают не проблемы развития отечественной экономики, культуры, социальной защиты или совершенствования системы образования и здравоохранения населения, а искусственно подброшенные обществу вопросы региональных языков, изменения законодательно закрепленных европейских приоритетов внешней политики с целью сделать стратегический внешнеполитический курс зависимым от геополитических интересов соседнего государства”.

Участники круглого стола констатируют: “Нынешняя политическая ситуация в Украине осложнена недостаточным представительством государственнических национально-патриотических сил в Верховной Раде, чрезмерной амбициозностью руководства "помаранчевых" оппозиционных фракций и серьезными вызовами и угрозами территориальной целостности и государственной безопасности в политической, экономической и информационной сферах. Поэтому-то попытки Президента добиться политического компромисса, преодоления дестабилизационных и дезинтеграционных процессов в Украине кажутся обнадеживающими”.

Представители украинской интеллигенции убеждены, что основой объединения украинского политикума может стать лишь признание всеми участниками будущей новой демократической коалиции таких базовых ценностей и приоритетов, как соборность и территориальная целостность страны, демократические принципы ее развития, европейский внешнеполитический курс, детенизация и продвижение экономики страны, защита национального товаропроизводителя, украинский – как единственный государственный язык.

Участники круглого стола считают недопустимым представление Президентом на должность премьер-министра кандидатуры человека, который “неоднозначно воспринимается обществом и несет, среди прочего, политическую ответственность за подтвержденную Верховным Судом Украины фальсификацию президентских выборов 2004 года; возглавляет политическую силу, которая откровенно выступает против конституционных основ Украинского государства”.

Представители украинской интеллигенции требуют от Президента Украины как гаранта государственного суверенитета и территориальной целостности Украины не допустить антигосударственных действий со стороны парламентских фракций или местных органов власти. В случае неприятия парламентскими фракциями предложенной Президентом программы национального единства и очерченных в ней приоритетов государственного развития, требуем от Президента воспользоваться своим правом и досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и обеспечить как гаранту Конституции на период проведения новых парламентских выборов стабильное функционирование всех органов государственной власти.

Участники круглого стола призывают все государственнические политические силы, демократически ориентированную общественность, всех, кому не безразлична судьба нации и кто разделяет тревогу за ее будущее, объединиться для совместных действий в защиту Украины.