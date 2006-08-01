Шестой час продолжается встреча Ющенко и Януковича

Встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ началась, приблизительно, в 14 часов, и продолжается до сих пор.

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении этого времени пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА дважды анонсировал завершение встречи, однако потом оказывалось, что это были лишь технические перерывы, после которых встреча возобновлялась.

По неофициальной информации, заключительное заседание круглого стола, проведение которого планировалось на сегодня, должно было начаться еще в 17.15, однако, по данным неофициальных источников, это мероприятие может начаться в 22 часа.

Как анонсировалось ранее, после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ Президент должен провести встречу еще с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и лидером фракции Коммунистической партии Украины Петром СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, В.ЮЩЕНКО провел консультации с руководством блока «Наша Украина» и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО относительно возможности роспуска Верховной Рады.