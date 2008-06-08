Тимошенко пойдет на президентские выборы - советник премьера
21:34, 08 июня 2008Политика
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Гудима встречался с избирателями
|Юлия Тимошенко
По словам депутата, во время президентских выборов он лично будет доверенным лицом Юлии Тимошенко. "И я буду до вас сюда приходить и агитировать за Тимошенко", - подчеркнул депутат.
Олекса Гудима отметил, что примерно 20% украинских избирателей видят президентом Януковича, еще столько же - Тимошенко, а вот повторного президентства Ющенко теперь хочет только 7% избирателей.
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