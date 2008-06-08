Тимошенко пойдет на президентские выборы - советник премьера

"Следующие выборы для Украины будут президентские. И, поверьте мне, новых имен там не будет - только Янукович, Ющенко и Тимошенко". Об этом заявил 8 июня во время встречи с избирателями во Львове народный депутат Украины от БЮТ, советник премьер-министра Украины по энергетическим вопросам Олекса Гудыма.

По словам депутата, во время президентских выборов он лично будет доверенным лицом Юлии Тимошенко. "И я буду до вас сюда приходить и агитировать за Тимошенко", - подчеркнул депутат.

Олекса Гудима отметил, что примерно 20% украинских избирателей видят президентом Януковича, еще столько же - Тимошенко, а вот повторного президентства Ющенко теперь хочет только 7% избирателей.

Zaxid.net