Роспуск парламента поставит крест на политической карьере Ющенко
Версия от Евгения Кушнарева
Один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ заявляет, что роспуск парламента поставит крест на политической карьере Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Соответствующее заявление Е.КУШНАРЕВА УНИАН предоставила пресс-служба партии.
«Хватит нас пугать роспуском Верховной Рады. Повторные выборы – это крест на политической карьере В.ЮЩЕНКО. Не сомневаюсь, что у Партии регионов и ее партнеров по антикризисной коалиции в следующем парламенте будут гораздо более прочные позиции и, наконец, отпадет необходимость выслушивать долгие и нудные речи человека, окончательно запутавшегося в проблемах своей страны», - сказал Е.КУШНАРЕВ.
Он также заявил, что заявление пресс-службы Президента о проведении консультаций по роспуску парламента "является ни чем иным – как методом давления на антикризисную коалицию".
"И, прежде всего, на Партию регионов, с целью, во что бы то ни стало, заставить подписаться под формулировками президентского универсала", - добавил он.
"Почему страна, украинский народ должны быть заложниками постоянно меняющихся настроений одного, неуверенного в себе, обремененного нескончаемыми скандалами и конфликтами в собственном окружении, и просто бесконечно усталого человека?", – говорится в заявлении Е.КУШНАРЕВА.
Он подчеркнул, что, согласно демократическим нормам, "личные симпатии и антипатии Президента, принципы политической целесообразности не могут быть выше Конституции и законов страны".
«На самом деле нужно одно: выполнить конституционную обязанность – внести кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА в парламент. И создать, таким образом, условия для скорейшего формирования коалиционного правительства. Дать, наконец, возможность объединившимся политическим силам заняться решением насущных проблем страны», - подчеркнул Е.КУШНАРЕВ.
В заявлении отмечается, что антикризисная коалиция создана в полном соответствии с Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады. Также кандидатура В.ЯНУКОВИЧА определена и внесена Президенту в полном соответствии с Конституцией и Регламентом ВР.
"Сегодня истекает 15-ый день. Это время Президент сполна потратил на многочисленные консультации, комментарии и заявления, из которых нормальному человеку уже просто невозможно понять, чего же хочет В.ЮЩЕНКО", - отмечает Е.КУШНАРЕВ.