Яценюк: и эту болячку переживем
19:01, 08 июня 2008Политика
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Спикер успокаивает мир
Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, что политические процессы, которые сегодня происходят в Украине, являются ничем иным как демократическим становлением.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Афинах во время встречи с представителями украинской диаспоры.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что ситуация в Украине ничем не отличается от ситуации в других развивающихся демократических странах.
“Сегодняшний процесс означает только одно – демократическое становление”, - сказал он.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, через это Украина должна пройти, даже если это болезненная процедура. “Так что и эту болячку переживем”, - сказал он.
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