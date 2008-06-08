Яценюк: и эту болячку переживем

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, что политические процессы, которые сегодня происходят в Украине, являются ничем иным как демократическим становлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Афинах во время встречи с представителями украинской диаспоры.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что ситуация в Украине ничем не отличается от ситуации в других развивающихся демократических странах.

“Сегодняшний процесс означает только одно – демократическое становление”, - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, через это Украина должна пройти, даже если это болезненная процедура. “Так что и эту болячку переживем”, - сказал он.