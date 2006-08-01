Лидер ОУН не поддерживает досрочные выборы

Лидер Организации украинских националистов Николай ПЛАВЬЮК не поддерживает идею проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПЛАВЬЮК сказал на заседании круглого стола при участии украинской интеллигенции в Институте языкознания фольклоризма и этнологии.

По словам политика, его “пугает риторика Юлии ТИМОШЕНКО”, политические взгляды которой, по его словам, “очень часто меняются”.

“Мы сошли с позиции идеалов на позицию власти, - сказал Н.ПЛАВЬЮК. – Власть стала самоцелью, а не средством, как должно быть в действительности”. В этом, по его мнению, заключается причина поражения Помаранчевой команды.

Н.ПЛАВЬЮК не одобряет круглого стола при участии Президента Украины, “поскольку неизвестно, чем этот стол закончится”, однако положительно воспринимает “принципы, которые подал Президент”.

Относительно возможности роспуска парламента, то, по убеждению Н.ПЛАВЬЮКА, общество разочаровано и не готово к повторным выборам, по его словам, все “устали от хаоса, который творится в стране”. “На следующих выборах ни “Наша Украина”, ни Блок Юлии Тимошенко не будут иметь поддержки”, - считает Н.ПЛАВ’ЮК.

В свою очередь, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО выступает за роспуск парламента. Ю.КОСТЕНКО назвал такие основания для этого: впервые в новейшей истории Украины совпали политический и моральный кризисы, Верховная Рада продемонстрировала свою недееспособность; депутаты проявляют корпоративный, а не государственнический интерес.

Как сообщал УНИАН, цель круглого стола: “Современная общественно-политическая ситуация в Украине: вызовы и угрозы государственности” при участии украинской интеллигенции – разработка обращения к Президенту Украины, в котором была бы задекларирована позиция интеллигенции относительно политической ситуации Украины.