В Украине создадут Бюро противодействия гибридной войне

В Украине будет создано Бюро противодействия гибридной войне.

Об этом политтехнолог Тарас Березовец заявил в эфире телеканала "112 Украина".

«Мы долгое время ожидали помощи со стороны государства, для того чтобы противодействовать информационной войне. Мы видим, что такие усилия предпринимаются, но они являются либо недостаточными, либо абсолютно неэффективными.

Поэтому идея очень проста: объединить усилия неправительственных организаций и создать консорциум нескольких центров. Пока таких центров два, которые согласились учредить подобное бюро. Но мы планируем, что к этой деятельности присоединятся другие организации. Сейчас основной фокус будет сконцентрирован на Донбассе и в Крыму», - отметил Березовец.

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По его словам, к финансированию бюро планируется привлекать средства иностранных посольств и Североатлантического альянса.