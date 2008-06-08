Немыря пригласил заместителя Генсека ООН в Украину
Собеседники обсудили сотрудничество
Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ пригласил заместителя Генерального секретаря ООН Ада МЕЛКЕРТА посетить Украину.
Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, об этом шла речь во время их встречи в Нидерландах.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины с Программой развития ООН (ПРООН).
А.МЕЛКЕРТ выразил убежденность в успешной реализации европейского выбора Украины, отметив, что с учетом этого фактора должно строиться сотрудничество Украины с ПРООН.
Собеседники обсудили рекомендации подготовленного ПРООН доклада “Человеческое развитие и европейский выбор Украины”.
Встреча проходила в рамках участия делегации Украины в собрании региональной группы стран - членов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое проводится 6-8 июня в Амстердаме.