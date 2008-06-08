Немыря пригласил заместителя Генсека ООН в Украину

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ пригласил заместителя Генерального секретаря ООН Ада МЕЛКЕРТА посетить Украину.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, об этом шла речь во время их встречи в Нидерландах.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины с Программой развития ООН (ПРООН).

А.МЕЛКЕРТ выразил убежденность в успешной реализации европейского выбора Украины, отметив, что с учетом этого фактора должно строиться сотрудничество Украины с ПРООН.

Собеседники обсудили рекомендации подготовленного ПРООН доклада “Человеческое развитие и европейский выбор Украины”.

Встреча проходила в рамках участия делегации Украины в собрании региональной группы стран - членов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое проводится 6-8 июня в Амстердаме.