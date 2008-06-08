Единый Центр собирается еще раз очень удивить Украину
"За полтора года второго Ющенко не будет"
Нация еще раз должна выразить доверие действующему Президенту Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске заявил член президиума партии «Единый Центр», народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ.
«Главное сегодня – хотят или не хотят этого – за полтора года второго ЮЩЕНКО в Украине не будет», - отметил политик, добавив, что «Единый Центр» берет обязательство подставить плечо Президенту Украины».
По его словам, Виктор ЮЩЕНКО является «единственным национальным лидером, который откровенно говорит о том, что нужно несчастной, к сожалению, Украине». «Нация этому Президенту должна еще раз доверить», - отметил он.
М.ПОЛЯНЧИЧ также сообщил, что при создании «Единого Центра» партия отказалась от административного ресурса.
«Мы полностью отказались от административного ресурса при создании партии», - заметил он. По его словам, партия могла бы прибегнуть к помощи губернаторов или других руководителей, но она этого не делает».
Отвечая на вопрос, кто возглавит партию после съезда 12 июля, М.ПОЛЯНЧИЧ конкретно не ответил.
«Все будут очень удивлены кандидатурой», - лишь добавил он.