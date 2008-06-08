Единый Центр собирается еще раз очень удивить Украину

Нация еще раз должна выразить доверие действующему Президенту Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске заявил член президиума партии «Единый Центр», народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ.

«Главное сегодня – хотят или не хотят этого – за полтора года второго ЮЩЕНКО в Украине не будет», - отметил политик, добавив, что «Единый Центр» берет обязательство подставить плечо Президенту Украины».

По его словам, Виктор ЮЩЕНКО является «единственным национальным лидером, который откровенно говорит о том, что нужно несчастной, к сожалению, Украине». «Нация этому Президенту должна еще раз доверить», - отметил он.

М.ПОЛЯНЧИЧ также сообщил, что при создании «Единого Центра» партия отказалась от административного ресурса.

«Мы полностью отказались от административного ресурса при создании партии», - заметил он. По его словам, партия могла бы прибегнуть к помощи губернаторов или других руководителей, но она этого не делает».

Отвечая на вопрос, кто возглавит партию после съезда 12 июля, М.ПОЛЯНЧИЧ конкретно не ответил.

«Все будут очень удивлены кандидатурой», - лишь добавил он.