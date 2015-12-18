Порошенко допустил замену некоторых министров в правительстве

Об этом он заявил в интервью телеканалу VRT. «Я не исключаю замены некоторых министров в правительстве, но это нормальная демократическая процедура», - сказал Петр Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря у Порошенко анонсировали кадровые изменения в правительстве до нового года. “Я думаю, что если все будет нормально, а мне кажется, что сегодня все нормально, то мы примем изменения к текущему Налоговому кодексу, примем бюджет, примем еще часть “ресурсных” законов, ибо они и здесь (в ВР - УНИАН) блуждают, примем бюджет и внесем персональные изменения в правительство на уровне министров и их заместителей. И после этого можем более-менее спокойно отпраздновать Новый год”, - сказал лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.